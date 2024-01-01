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Совет директоров АО "Россети Тюмень" избрал нового генерального директора

Экономика, 14:03 25 января 2024

Совет директоров АО "Россети Тюмень" избрал Елену Бакланову новым генеральным директором компании с 25 января 2024 года.

Трудовую деятельность в электроэнергетике она начала более 15 лет назад. Занимала различные посты в ПАО "Россети Северо-Запад", ОАО "Санкт-Петербургские электрические сети" и подведомственном Комитету по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга государственном казенном учреждении "Управление заказчика". В АО "Россети Тюмень" пришла в 2019 году, возглавив департамент капитального строительства.

В январе 2022 года Елена Бакланова назначена заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности компании. С июля 2022 года работу в основной должности совмещала с обязанностями заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг. При ее непосредственном участии введены в эксплуатацию 10 значимых энергоузлов, включая высоковольтные центры питания для электроснабжения Соровского, Майского, Мамонтовского нефтепромыслов, а также Эргинской группы месторождений углеводородов.

"Компания "Россети Тюмень" отвечает за электроснабжение стратегически важных регионов Западной Сибири, реализует проекты, от которых зависит развитие нефтегазовых предприятий, улучшение качества жизни в северных городах. Высокий профессионализм Елены Баклановой будет способствовать эффективному решению поставленных задач, а сама она станет примером для многих женщин, которые строят свою карьеру в группе "Россети", – отметил генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин.

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# ПАО Россети

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