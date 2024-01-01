Из-за снегопада приостановят движение автобуса Тюмень - Лисаковск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автобусные рейсы маршрута № 720 из Тюмени в казахстанский Лисаковск приостановят из-за неблагоприятных погодных условий на участках дороги Кустанай – Рудный – Лисаковск.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, из-за больших перепадов температур и большого количества снега в северных районах Казахстана сложилась крайне неблагоприятная дорожная обстановка.

На трассе образовались гололед и наледь, появилась колейность, из-за больших сугробов отсутствуют обочины, проезжая часть заужена и не позволяет разъехаться встречному транспорту, что может привести к ДТП.

Рейсы по маршруту № 720 будут приостановлены с 27 января. Движение автобусов возобновится после улучшения дорожных условий.

Информацию о работе маршрута можно уточнить по телефону справочной службы тюменского автовокзала: 8 (3452) 500-593 (работает круглосуточно).