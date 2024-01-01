В Тюмени объявили новый состав Студенческого совета региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состав пятого созыва Студсовета Тюменской области представили губернатору региона Александру Моору на встрече со студентами-активистами в "Конторе пароходства" 25 января. В него вошли 15 человек из тюменских ссузов и вузов.

Еще пять человек стали председателями объединенных советов обучающихся университетов, колледжей и техникумов.

"В прошлом году мне немного не хватило баллов, но я не отчаялась и попробовала снова. Попытка увенчалась успехом. Вообще для меня важно развитие именно во время студенчества, потому что это новые знакомства, возможности для реализации и развития карьеры. В своем колледже я председатель студсовета и для меня было важно войти в областной созыв и выйти на новый уровень. Первое мероприятие, которое мы реализуем, станет "Кампус 4.0: в общаге", а мой любимый проект "Лидеры72", потому что он направлен на развитие управленческих качеств и непосредственно связан с карьерой", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" третьекурсница Тюменского медколледжа, член пятого созыва областного Студсовета Дина Мокринская.

Заявки подавали более 200 девушек и молодых людей. Из них отобрали 31 человека. Кандидаты участвовали в конкурсных испытаниях: телевизионных дебатах, где эксперты оценивали их аргументацию и искусство публичного выступления, а также в голосовании.

Напомним, что 25 января отмечается День российского студенчества. С праздником учащихся поздравил глава региона Александр Моор. Он отметил, что студенческое время всегда особенное в жизни любого человека, это время возможностей, когда можно что-то попробовать, ошибиться и исправиться, и, конечно, время изучения чего-то нового.

Список победителей можно найти в группе Студцентра во ВКонтакте.

Виктория Макарова