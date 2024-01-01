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Солисты тюменского оркестра исполнят сочинения Моцарта, Бруха, Сен-Санса

Общество, 08:27 29 января 2024

vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "Солисты ТФО" начнется в Тюменской филармонии 21 февраля в 19 часов. За дирижерский пульт встанет Иван Шинкарёв.

По информации организаторов, откроет программу Концерт для кларнета и альта с оркестром ми минор Op. 88, 1 часть Макса Бруха. Произведение исполнят артисты ТФО Ксения Токарева (кларнет), Наталья Арестова (альт).

Скрипачка Ольга Узингина и альтист Андрей Сергиенко сыграют Концертную симфонию для скрипки и альта с оркестром, 1 часть Моцарта.

Продолжат концерт Татьяна Схабицкая (скрипка) и Анна Попова (виолончель). Музыканты выбрали сочинение Камиля Сен-Санса. Также солистами выступят Евгений Замятин (скрипка), Анастасия Удовидченко (виолончель), Константин Зернов (контрабас), Илья Корнилов (тромбон), Ксения Громова (ударные).

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, на сайте или в инфокиоске на улице Дзержинского.

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# музыканты , Тюменская филармония

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