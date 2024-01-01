Молодых предприимчивых тюменцев приглашают в Академию ПМЭФ

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Отбор в новый формат Академии ПМЭФ стартовал. Жители Тюменской области от 18 до 22 лет могут подать заявку, прокачать компетенции, получить помощь в реализации проекта или найти работу в крупной компании.

"Академия ПМЭФ" в первую очередь ставит перед собой цель стимулировать инновации и предпринимательство, объединяя различные области знаний. Таким образом, в программе проекта можно встретить как влиятельных политиков и бизнес-лидеров, так и творческих личностей и ученых. Они объединяются, чтобы передать молодым и амбициозным людям свой опыт и поощрить на обмен идеями и творческий подход в решении сложных задач", - рассказали организаторы.

Академия ПМЭФ – это уже 50 талантливых и амбициозных участников от 18 до 22 лет, готовых взять на себя вызовы современного мира и построить карьеру в крупной компании.

Участников академии в 2024 году ждут: экспертная поддержка и наставничество от опытных профессионалов, новые компетенции и уникальный опыт общения с главами корпораций, сообщество прогрессивных единомышленников, формат которого сформируете сами, упаковка и поддержка в реализации проектов и старт карьеры в больших компаниях.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте до 5 февраля включительно, подписаться на бот, который пришлет дальнейшие указания.