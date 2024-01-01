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Сильные идеи от жителей Тюменской области ждут на федеральном форуме

Общество, 16:59 26 января 2024

До 31 января продолжается сбор заявок на федеральный форум "Сильные идеи для нового времени". Это масштабное событие проходит уже четвертый раз, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Его цель - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях", - отмечено в сообщении.

Принять участие в форуме могут все желающие. До конца месяца у тюменцев еще есть время, чтобы подать заявки на сайте идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны.

На форум принимают предложения и проекты по номинациям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство". Это могут быть как идеи, так и уже реализованные инициативы.

Кроме того, в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проводится конкурс российских брендов. Заявки принимают в пяти номинациях: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "IT", "Высокие технологии".

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

"Форум - это всегда новый взгляд на вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной, и зачастую нестандартный подход к решению проблем, - сказал помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин. - По опыту прошлых лет мы видим, сколько в стране мыслящих и неравнодушных людей, которые готовы участвовать в судьбе России, в формировании ее будущего. Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года".

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# Сильные идеи для нового времени , форум

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