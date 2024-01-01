Сильные идеи от жителей Тюменской области ждут на федеральном форуме

До 31 января продолжается сбор заявок на федеральный форум "Сильные идеи для нового времени". Это масштабное событие проходит уже четвертый раз, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

"Его цель - сформировать содружество инициативных людей и консолидировать идеи, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, а также найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях", - отмечено в сообщении.

Принять участие в форуме могут все желающие. До конца месяца у тюменцев еще есть время, чтобы подать заявки на сайте идея.росконгресс.рф. Эксперты отберут топ-1000 и топ-100 идей, лучшие предложения в марте представят руководству страны.

На форум принимают предложения и проекты по номинациям: "Качество жизни населения", "Развитие экономики и предпринимательства", "Пространство для жизни", "Эффективный труд и образование", "Технологическое развитие", "Экономика данных и цифровые решения" и "Эффективное государство". Это могут быть как идеи, так и уже реализованные инициативы.

Кроме того, в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проводится конкурс российских брендов. Заявки принимают в пяти номинациях: "Продукты и питание", "Потребительские товары", "Креатив", "IT", "Высокие технологии".

Организаторы форума - Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

"Форум - это всегда новый взгляд на вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной, и зачастую нестандартный подход к решению проблем, - сказал помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин. - По опыту прошлых лет мы видим, сколько в стране мыслящих и неравнодушных людей, которые готовы участвовать в судьбе России, в формировании ее будущего. Рассчитываем, что идеи и предложения, которые поступят в этом году, помогут в подготовке стратегии развития страны до 2036 года".