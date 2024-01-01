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В Тюменской области военные инженеры учились срывать наступление превосходящих сил противника

Общество, 14:04 26 января 2024

mil.ru

В Тюменской области военные инженеры сорвали наступление превосходящих сил условного противника. В регионе военнослужащие инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО) провели тренировку по противостоянию превосходящим силам противника.

"По замыслу практических действий, военные инженеры совершили марш в район выполнения задач, где провели инженерную разведку местности по обнаружению взрывоопасных предметов с применением искателей взрывных устройств "Коршун" и миноискателей ИМПС, - отмечено в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. - Далее военнослужащие произвели установку минно-взрывных заграждений, а также заминировали участок лесной дороги для ликвидации разведдозора условного противника на маршруте выдвижения его основных сил".

В мероприятии боевой подготовки приняло участие более 60 военнослужащих.

Кроме того, в ходе тренировки военные инженеры отработали задачи по установке "минных шлагбаумов".

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# инженерные войска , Минобороны

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