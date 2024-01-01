В Тюменской области в 2023 году пресечены хищения электроэнергии на 15 млн рублей

| Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень» | Фото: пресс-службы АО «Россети Тюмень»

В 2023 году специалисты компании "Россети Тюмень" выявили 148 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в Тюменской области. Энерговоры похитили в общей сложности 5,4 млн киловатт-часов на сумму 14,9 млн рублей.

Для пресечения случаев хищения и безучетного потребления электроэнергии сотрудники энергокомпании совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят специальные рейды. В 2023 году было организовано свыше 220 рейдов, что почти в три раза превышает показатель 2022 года. Всего в Тюменской области зафиксировано и пресечено 112 фактов самовольного подключения к сетям и 36 случаев безучетного потребления электроэнергии. При этом 90 % нарушителей – физические лица.

В Тюмени зарегистрирован самый крупный случай энерговоровства. Там житель самовольно подключил частный дом к инфраструктуре "Россети Тюмень" и похитил 390 тысяч киловатт-часов на 950 тысяч рублей. По всем выявленным случаям с нарушителями закона были проведены разъяснительные беседы и составлены соответствующие акты. На сегодняшний день ущерб на сумму 6,7 млн рублей уже погашен, по остальным актам проводится претензионно-исковая работа в рамках законодательства РФ.

Энергокомпания предупреждает: безучетное и бездоговорное потребление наносит ущерб всем жителям региона. Прежде всего, страдают добросовестные потребители, качество электроснабжения которых снижается. Кроме того, энерговороство может стать причиной пожара, а самовольное подключение к высоковольтной линии стать угрозой жизни и здоровью нарушителей.

Сообщить о случаях воровства электроэнергии или незаконного подключения к электросетям можно по круглосуточному номеру единого контактного центра 8-800-220-0-220 (анонимность гарантируется). Сообщить о фактах коррупции можно по телефону доверия 8-800-200-55-03, через форму обратной связи на сайте и по электронной почте info@te.ru.