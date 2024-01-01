Тюменская делегация поучаствует во втором съезде "Движения первых" в Москве

| Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Движения первых» | Фото: пресс-служба тюменского регионального отделения «Движения первых»

Делегация Тюменской области, в состав которой вошли 15 человек, примет участие во втором съезде "Движения первых" в Москве. Мероприятие пройдет на территории Международной выставки-форума "Россия" с 30 января по 1 февраля, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Движения первых".

В составе команды региона - семь делегатов, выбранных по итогам муниципальных и региональной конференции на конкурсной основе, два участника-наставника, четыре победителя отбора в сборную детскую редакцию съезда, один активист федеральных проектов "Движения первых" и председатель Совета регионального отделения "Движения первых" Тюменской области Наталья Ахлюстина.

Всего в специальной программе примут участие более 3 тыс. человек из 89 регионов России. Съезд станет пространством для сотворчества детей, родителей и наставников. Их ждет насыщенная деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума "Россия".

В рамках семейных активностей участники съезда разработают совместную деятельность семейного сообщества "Родные-Любимые" - одноимённого семейного форума, который проходил в Москве с 18 по 23 января.

В мероприятиях по теме наставничества делегаты съезда узнают о лучших наставнических практиках. Также они познакомятся с текущими проектами "Движения первых" и поучаствуют в интерактивных, развлекательных и других полезных форматах съезда.