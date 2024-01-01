Руководители тюменских предприятий могут прокачать управленческие навыки на программе "Лидеры производительности"

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Руководители тюменских предприятий, вовлеченных в нацпроект "Производительность труда", смогут прокачать управленческие навыки с помощью программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности".

За 6 месяцев участники изучают методы и инструменты совершенствования производства и управления персоналом.

Результатом обучения станет разработка живого проекта — индивидуальной стратегии решения задач, стоящих перед конкретным предприятием на текущий момент, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Обучение для участников нацпроекта "Производительность труда" бесплатное. Формат предусматривает очные занятия в Москве на площадке ВАВТ Минэкономразвития России, а также дистанционную межмодульную работу.

Подать заявку можно на сайте центрпроизводительности.рф.

Регистрация на 1 поток до 30 января, на 2 поток — до 29 февраля.

Всего в 2024 году запланировано четыре потока обучения.