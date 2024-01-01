Более трех тысяч преступлений раскрыли в Тюменской области благодаря системе "Безопасный город"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более трех тыс. преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, раскрыли благодаря использованию и развитию правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Использование автоматизированных систем видеонаблюдения способствовало сокращению совершенных в общественных местах разбойных преступлений более чем на 7%, побои сократились почти на 77% и угоны - на 8,5%, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Что касается обеспечения безопасности дорожного движения, в регионе снизилось почти на 9% количество ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в том числе на 18% стало меньше лиц, получивших в них ранения различной степени тяжести, на 40% уменьшилось число погибших. Выявлено более одного млн нарушений ПДД.

Реализованы дополнительные меры по выявлению сотрудниками органов внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Почти на 29% выросло число выявленных фактов сбыта запрещенных веществ. Масса наркотических средств, изъятых сотрудниками полиции из незаконного оборота, составила более 260 кг. Задержаны 27 межрегиональных наркокурьеров с особо крупными партиями наркотиков, следовавших на территорию Тюменской области, либо транзитом в другие регионы России с целью сбыта. Пресечена деятельность подпольной нарколаборатории.