Около 80 музыкальных инструментов приобрели для тюменских школ искусств за пять лет
Около 80 музыкальных инструментов благодаря нацпроекту "Культура" приобрели для детских школ искусств Тюменского района за пять лет. Также учреждения оснастили новыми интерактивным оборудованием, мебелью и учебно-методической литературой, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.
Музыкальный инструмент маримбу приобрели для Боровской детской школы искусств "Фантазия". Это родственник ксилофона родом из Южной Мексики, он пополнил единственное в районе отделение ударных инструментов в учреждении. В музыкальное отделение Онохинской школы искусств в селах Червишево и Онохино были привезены два белых рояля и цифровое пианино. Цифровой инструмент, в отличие от классического, имеет множество функций изменения звука, аранжировки, ритмов, а также записей звучания самых разных инструментов.
"Если на акустическом пианино вы – пианист, то на цифровом инструменте можете стать целым оркестром", - говорят специалисты.
Для раннего эстетического развития дошколят приобрели свыше 200 шумовых и ударных инструментов: клавесов, ложек, трещоток, треугольников, тон-блоков, шейкеров и маракасов, - которые помогают развивать слух, внимание, мелкую моторику и чувство ритма. А для Каскаринской детской школы искусств "Ритм" закуплены настольные ткацкие станки для занятий ковроткачеством.
Приобретен и широкий спектр современного специализированного оборудования: звуковую технику с микшерными пультами, микрофонами, активными сабвуферами для музыкантов; зеркала и станки для хореографии; мольберты, этюдники, шкафы для сушки и хранения рисунков, стойки для натюрмортов - для юных художников. Три детские школы искусств оборудованы муфельными печами и гончарными кругами для занятий по направлению "Керамика".