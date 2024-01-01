Около 80 музыкальных инструментов приобрели для тюменских школ искусств за пять лет

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 80 музыкальных инструментов благодаря нацпроекту "Культура" приобрели для детских школ искусств Тюменского района за пять лет. Также учреждения оснастили новыми интерактивным оборудованием, мебелью и учебно-методической литературой, сообщили в пресс-службе главы Тюменского района.

Музыкальный инструмент маримбу приобрели для Боровской детской школы искусств "Фантазия". Это родственник ксилофона родом из Южной Мексики, он пополнил единственное в районе отделение ударных инструментов в учреждении. В музыкальное отделение Онохинской школы искусств в селах Червишево и Онохино были привезены два белых рояля и цифровое пианино. Цифровой инструмент, в отличие от классического, имеет множество функций изменения звука, аранжировки, ритмов, а также записей звучания самых разных инструментов.

"Если на акустическом пианино вы – пианист, то на цифровом инструменте можете стать целым оркестром", - говорят специалисты.

Для раннего эстетического развития дошколят приобрели свыше 200 шумовых и ударных инструментов: клавесов, ложек, трещоток, треугольников, тон-блоков, шейкеров и маракасов, - которые помогают развивать слух, внимание, мелкую моторику и чувство ритма. А для Каскаринской детской школы искусств "Ритм" закуплены настольные ткацкие станки для занятий ковроткачеством.

Приобретен и широкий спектр современного специализированного оборудования: звуковую технику с микшерными пультами, микрофонами, активными сабвуферами для музыкантов; зеркала и станки для хореографии; мольберты, этюдники, шкафы для сушки и хранения рисунков, стойки для натюрмортов - для юных художников. Три детские школы искусств оборудованы муфельными печами и гончарными кругами для занятий по направлению "Керамика".