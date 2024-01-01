Тюменские выпускники могут получить первый трудовой опыт на стажировке

| Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме | Фото: мультицентр «Моя территория» в Ишиме

Тюменские выпускники и студенты последних курсов могут получить первый трудовой опыт на стажировке. В регионе для этого действует специальная программа.

Стажировку можно пройти по полученной или родственной профессии, ее продолжительность до трех месяцев. Этот срок засчитывается в общий страховой стаж и оформляется в трудовой книжке, пишет "Вслух.ру". Преимущество в том, что во время прохождения стажировки за выпускником закрепляется наставник, который в том числе контролирует работу молодого специалиста.

Предусмотрена и зарплата: минимальный уровень с учетом районного коэффициента и страховых взносов. При увольнении стажеру выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск за отработанный период.

После стажировки работодатель может оформить специалиста на постоянную работу или выдать отзыв, рекомендацию для дальнейшего трудоустройства.

Для прохождения стажировки нужно обратиться в центр занятости населения и предоставить паспорт гражданина России или документ, его заменяющий; СНИЛС; ИНН; документ об образовании и (или) о квалификации; ходатайство образовательной организации (для студентов).

По всем организационным вопросам можно звонить в департамент труда и занятости населения Тюменской области по тел.: 8 (3452) 42-62-48.