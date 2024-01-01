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Владимир Якушев: блокада Ленинграда стала тяжелым испытанием силы человеческого духа

Общество, 14:02 27 января 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Блокада Ленинграда была тяжелейшим испытанием силы человеческого духа. И жители достойно прошли его, сказал представитель президента в УФО Владимир Якушев в 80-летие со Дня снятия блокады Ленинграда от фашистских захватчиков.

"Участь блокадников болью отзывалась в сердцах жителей всей страны. В тылу люди работали сверх плана ради того, чтобы отправить в окружённый город продовольствие, медикаменты и боеприпасы. Фронтовики в сложнейших условиях прокладывали "Дорогу жизни" и под вражеским огнём везли по ней грузы в Ленинград. Урал и Сибирь стали вторым домом для эвакуированных ленинградцев. Память об этом подвиге священна", - добавил он.

Владимир Якушев считает, что блокада Ленинграда стала наглядным примером главной силы народа – его единства, умении протянуть руку помощи, отозваться на чужую боль, пожертвовать собой ради спасения других.

По его словам, это самый важный урок, который должны помнить люди, особенно, когда Россия вновь противостоит нацизму и отстаивает право своих соотечественников на мирную жизнь.

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# блокада Ленинграда , Владимир Якушев

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