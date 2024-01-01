Тобольские врачи спасли жизнь дальнобойщику с инсультом и обморожением

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дальнобойщика, у которого в дорогу случился ишемический инсульт, спасли врачи областной больницы № 3 Тобольска.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, мужчину экстренно доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии с температурой тела 24 градуса, отморожением кистей и стоп. Врачи отметили ассимметрию лица, а также ограничение движения в левой руке и ноге. КТ-исследование выявило ишемический инсульт. Пациента экстренно госпитализировали в палату интенсивной терапии первичного сосудистого отделения.

Позже выяснилось, что мужчина работает дальнобойщиком. В рейсе его поразило острое нарушение мозгового кровообращения: нарушились речь и движения, а общее состояние резко ухудшилось. В это время он находился в кабине своего грузовика, припаркованного на АЗС. Находившиеся рядом люди посчитали его пьяным и никак не отреагировали.

После того, как мужчина два дня не выходил на связь, коллеги отследили его местоположение с помощью системы глобального позиционирования и вызвали скорую помощь. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает и его ждет восстановительная терапия.

Врач-невролог ОБ № 3 Екатерина Голубева призывает быть внимательными к окружающим. Инсульт легко спутать с алкогольным опьянением, но последствия бездействия могут стоить здоровья и жизни человека.