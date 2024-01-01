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На трассе в Бердюжском районе ограничили движение из-за сложных погодных условий

Происшествия, 20:16 28 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение всех видов транспорта ограничено на участке федеральной автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе на подъезде к Ишиму, с 479 по 536 км.

Причиной стали сложные погодные условия и образование ледяной корки на проезжей части, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Водителей просят быть внимательнее на трассах Тюменской области, сбавить скорость, ограничьте поездки в ночное время.

Видео: ГИБДД Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области

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