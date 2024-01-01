Движение на трассе в Бердюжском районе восстановлено
Общество, 21:21 28 января 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Ограничения движения на федеральной автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе сняты. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.
Напомним, вечером 28 января на участке с 479 по 536 километры ограничили движение для всех видов транспорта из-за сложных погодных условия и образования ледяной корки на дорогу.
Позже дорогу обработали противогололедными материалами и автоинспекторы начали пропускать транспорт небольшими партиями по 10-15 автомобилей. К настоящему времени движение полностью восстановлено.