Движение на трассе в Бердюжском районе восстановлено

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения движения на федеральной автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе сняты. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Напомним, вечером 28 января на участке с 479 по 536 километры ограничили движение для всех видов транспорта из-за сложных погодных условия и образования ледяной корки на дорогу.

Позже дорогу обработали противогололедными материалами и автоинспекторы начали пропускать транспорт небольшими партиями по 10-15 автомобилей. К настоящему времени движение полностью восстановлено.