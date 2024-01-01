  • 29 января 202429.01.2024понедельник
  • USD89,5159
    EUR97,0945
  • В Тюмени -16..-18 С 1 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Движение на трассе в Бердюжском районе восстановлено

Общество, 21:21 28 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничения движения на федеральной автодороге Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск в Бердюжском районе сняты. Об этом сообщили в ГИБДД Тюменской области.

Напомним, вечером 28 января на участке с 479 по 536 километры ограничили движение для всех видов транспорта из-за сложных погодных условия и образования ледяной корки на дорогу.

Позже дорогу обработали противогололедными материалами и автоинспекторы начали пропускать транспорт небольшими партиями по 10-15 автомобилей. К настоящему времени движение полностью восстановлено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:21 28.01.2024Движение на трассе в Бердюжском районе восстановлено
21:03 28.01.2024В Тюмени возбудили уголовное дело по факту падения девушки в яму с кипятком
18:47 28.01.2024Тюменцам напомнили, куда можно сообщать о снежных завалах и сосульках
18:00 28.01.202429 января - события дня