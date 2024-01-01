1 тыс. 77 тюменцам помогли врачи скорой в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 77 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в минувшие выходные, 27 и 28 января. В экстренной форме поступило 568 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 523 пациента, сообщает региональный департамент здравоохранения.

За период с 8 до 24 часов диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 120 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 84 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.