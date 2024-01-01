Многодетная семья из Упоровского района получила в подарок доильный аппарат

| Фото: «Единая Россия» | Фото: «Единая Россия»

Многодетная семья Лырщиковых-Камских, единственная в Упоровском районе, воспитывающая десятерых детей, проживает в селе Емуртла и занимается сельским хозяйством.

Летом 2016 года, семья стала участником партийного проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Для них на средства единороссов были построены двухэтажный дом и стайка для коз, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения партии.

Семья ведет хозяйство, держит кур, коров, коз и поросят. За животными ухаживают и младшие дети.

"У нас все в порядке, мы выполнили все, что обещали: развели животных: мясо, молоко и яйца у нас свои, - рассказала мать семейства Ольга Лырщикова. - Только с коз за день можно получить до 10 литров молока". Единственное, чего не хватало для удобства - установки для доения. Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, посетивший многодетную семью, решил помочь, и в этот же день перечислил средства на приобретение доильного аппарата, который сразу же купили. Депутат привез подарки - сладости, игрушки и необходимые вещи.

"Таких многодетных, как вы, у нас всего 20 семей - не так уж много на Тюменскую область, - сказал он. - Я всегда о вас помню. Я сторонник того, чтобы семьи, которым мы помогаем, занимались развитием своего подсобного хозяйства. Молодцы, что вы устраиваете свою жизнь собственными руками".

Также семья обратилась с просьбой о выделении дополнительного участка земли для выращивания овощей. Присутствовавшая на встрече замглавы района Татьяна Завьялова окажет содействие семье в решении этой проблемы.

Региональный проект "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи" стартовал в июне 2015 года по инициативе Владимира Якушева. В рамках проекта было возведено 20 индивидуальных домов. Участниками проекта стали семьи, в которых воспитывается не менее пяти детей. У семьи должен был быть земельный участок для строительства жилого дома и готовность использовать для этого материнский капитал. Возраст родителей - не старше 35 лет.