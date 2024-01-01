Квадратный метр вторички в Тюмени в январе подорожал на 0,8 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в Тюмени в январе 2024 года, по данным Циан.Аналитика, составила 116.4 тыс. рублей. В 2023 году стоимость вторичного квадратного метра жилья выросла на 11 %, за январь 2024 года – 0,8 %.

В целом по России средние цены "квадрата" на вторичном рынке в январе 2024 года выросли на 1,1 %. Рост цен пока что сохраняется, но темпы снизились. По сравнению с январем 2023 года "квадрат" в среднем по анализируемым локациям стал дороже на 13%.

"За последний месяц рост цен наблюдался почти во всех локациях, кроме Ленинградской области, Новокузнецка, Ярославля и Владивостока (там стоимость "квадрата" снизилась на 0,1-1,3 %). В половине локаций динамика укладывается в плюс-минус 1%, т. е. средние номинальные цены предложения уже перешли к стагнации. Самые высокие темпы роста в Сочи (+5,2 %), Махачкале (+3 %) и Барнауле (+2,6 %). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость “квадрата” за месяц почти не изменилась", - отмечено в сообщении.

Дальнейшая коррекция цен, по мнению эксперта Циан.Аналитика Елены Лапшиной, практически неизбежна на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса.

"В 1 квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации. В некоторых городах это уже произошло. Во 2 квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен - на 7-9 % от сегодняшних уровней", - сообщила она.