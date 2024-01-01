Проектный университет СОНКО откроют в Ишиме

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Проектный университет социально-ориентированных некоммерческих организаций собираются открыть в Ишиме в 2024 году. Это позволит расширить аудиторию участников в грантовых конкурсах различных уровней, повысит качество подающихся заявок и увеличит количество победителей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

"Проектный университет - это новая площадка, цель которой развитие некоммерческого сектора муниципалитета, оказание консультационной помощи некоммерческим организациям, социальным предпринимателям и инициативным гражданам по подготовке социально-значимых проектов", - рассказал Борис Долженко.

Он добавил, что в рамках проекта эксперты будут оказывать информационную, организационную и методическую поддержку, проводить учебу.

По информации замглавы, сегодня в городе действуют 102 СОНКО по ключевым направлениям: образование, дополнительное образование, культура, физкультура и спорт, молодежная политика, социальная политика.

В 2023 году на федеральном и региональном уровнях поддержали 49 ишимских проектов более чем на 28 млн рублей.

Борис Долженко рассказал, что городская администрация поддерживает общественные инициативы, направленные на улучшение качества жизни человека и развитие креативных, творческих индустрий.

К примеру, в прошлом году 22 НКО выиграли муниципальный конкурс и получили субсидии из городского бюджета на реализацию своих проектов в размере 1 млн 424 тыс. рублей, все они успешно реализованы. В первом полугодии 2024 года пройдет новый муниципальный конкурс.

"Планов много. Открытие проектного университета – один из самых значимых и интересных", - подытожил Борис Долженко.

Инна Кондрашкина