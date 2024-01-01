Во Всемирный день борьбы против рака в тюменском торговом центре установят "Палатку здоровья"
Общество, 10:13 30 января 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Профилактическая акция "Палатка здоровья" пройдет в ТЦ "Арсиб тауэр" во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Жителей ждут на третьем этаже торгового центра с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Все желающие смогут бесплатно пройти различные исследования, получить консультацию врача-терапевта, маммолога-онколога и дерматолога-онколога, пообщаться с нутрициологом и брафитером.
Кроме того, для гостей приготовят кислородные коктейли и организуют познавательную викторину.
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области