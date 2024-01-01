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Во Всемирный день борьбы против рака в тюменском торговом центре установят "Палатку здоровья"

Общество, 10:13 30 января 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Профилактическая акция "Палатка здоровья" пройдет в ТЦ "Арсиб тауэр" во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Жителей ждут на третьем этаже торгового центра с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все желающие смогут бесплатно пройти различные исследования, получить консультацию врача-терапевта, маммолога-онколога и дерматолога-онколога, пообщаться с нутрициологом и брафитером.

Кроме того, для гостей приготовят кислородные коктейли и организуют познавательную викторину.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

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# обследование , палатка здоровья

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