Во Всемирный день борьбы против рака в тюменском торговом центре установят "Палатку здоровья"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Профилактическая акция "Палатка здоровья" пройдет в ТЦ "Арсиб тауэр" во Всемирный день борьбы против рака 4 февраля. Жителей ждут на третьем этаже торгового центра с 10 до 14 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все желающие смогут бесплатно пройти различные исследования, получить консультацию врача-терапевта, маммолога-онколога и дерматолога-онколога, пообщаться с нутрициологом и брафитером.

Кроме того, для гостей приготовят кислородные коктейли и организуют познавательную викторину.