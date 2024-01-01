Делегация Тюменской области представит регион на II Всероссийском съезде “Движения первых”

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области представит регион на II Всероссийском съезде “Движения первых”. Событие пройдет в Москве с 30 января по 1 февраля.

“Делегатами от Тюменской области стали 15 человек. Это школьники, лидеры проектов, наставники. Каждый получил право представить регион на уровне России благодаря своей активности и силе характера. Знаю, что сегодня тюменцы отправляются в Москву. От себя лично желаю нашим ребятам успеха новых идей, заряда энергии и энтузиазма. Уверен, что команда Тюменской области достойно представит наш регион”, – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем видеообращении.

Съезд пройдет на территории Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Первой в Москву отправилась председатель детско-юношеского совета первых Тюменской области Ульяна Саламатова. Она представила регион на заседании федерального совета первых.

Команду Тюменской области возглавляет председатель совета регионального отделения движения Наталья Ахлюстина. Участников ждет деловая программа: стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи.

Отметим, с момента создания регионального отделения “Движения первых” в Тюменской области прошло больше года. Это одна из ключевых инициатив президента Российской Федерации Владимира Путина. Она направлена на укрепление среди школьников, студентов и взрослых традиционных российских ценностей, подчеркнул глава региона.

Александр Моор напомнил, что ровно год назад тюменские лидеры “Движения первых” приняли участие в работе первого всероссийского съезда. “Его атмосфера и смыслы вдохновили ребят на интересные проекты. За это время мы открыли региональный штаб движения. В области работает 251 первичное отделение, а в рядах регионального движения – уже более 25 тысяч ребят”, – сказал губернатор в своем видеообращении в Telegram-канале.

Инна Пахомова