Тюменцы передали в зону СВО квадрокоптер и тепловизор

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюменской области передали в зону СВО штурмовикам отряда "Ярость" квадрокоптер, тепловизор, прибор ночного видения, две станции цифровой шифрованной связи, противотепловизионные одеяла.

Бойцы из штурмовой роты 299-го гвардейского воздушно-десантного полка выполняют боевые задачи на одном из самых напряженных участков фронта.

Также военнослужащие получили маскировочные сети, окопные свечи, инструменты, тактические аптечки, перчатки, специализированную обувь.

"От лица всей роты хотел бы выразить огромную благодарность жителям Тюменской области, губернатору за оказанную помощь, за то, что не забываете нас, своих бойцов, которые бьются за правое дело", - отметил боец с позывным "Рама".

Напомним, что поддержать ребят может каждый. В Тюменской области продолжается акция "100 миллионов для Победы". Подробности акции здесь.