17 турниров пройдут в Тобольске на фестивале зимнего футбола

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый Фестиваль зимнего футбола, посвящённый празднованию года Дмитрия Менделеева, пройдет в Тобольске с 8 по 11 февраля. На спортивных уличных площадках города состоятся 17 футбольных турниров с участием школьников, студентов, спортсменов и любителей, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Соревнования для взрослых команд старше 18 лет пройдут 10 февраля на малом поле стадиона "Тобол". Начало в 12 часов.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Более подробная информация - по телефонам: 25-20-45, 8-912-383-97-88.