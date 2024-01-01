  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -11..-13 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

17 турниров пройдут в Тобольске на фестивале зимнего футбола

Спорт, 08:21 31 января 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый Фестиваль зимнего футбола, посвящённый празднованию года Дмитрия Менделеева, пройдет в Тобольске с 8 по 11 февраля. На спортивных уличных площадках города состоятся 17 футбольных турниров с участием школьников, студентов, спортсменов и любителей, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Соревнования для взрослых команд старше 18 лет пройдут 10 февраля на малом поле стадиона "Тобол". Начало в 12 часов.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Более подробная информация - по телефонам: 25-20-45, 8-912-383-97-88.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:37 31.01.2024Лучшие самбисты Тюмени поспорят за медали на первенстве города
08:21 31.01.202417 турниров пройдут в Тобольске на фестивале зимнего футбола
15:54 30.01.2024Около 300 участников из 13 университетов Урала и Сибири встретятся на спартакиаде преподавателей в Тюмени
14:26 30.01.2024Заявки на третий этап областного чемпионата по автомобильному спорту принимают в Тюмени