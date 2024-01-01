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Лучшие самбисты Тюмени поспорят за медали на первенстве города

Спорт, 08:37 31 января 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Лучшие самбисты Тюмени встретятся на первенстве города 3 и 4 февраля. Соревнования пройдут на базе спортивной школы № 3, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

На ковер выйдут спортсмены 2012-2010 и 2010-2008 года рождения. Юноши и девушки смогут продемонстрировать свое мастерство в популярном виде единоборств и поспорить за лидерство турнирной таблицы.

По результатам поединков победители и призеры в каждой возрастной группе и весовой категории будут награждены медалью и дипломом. В командном зачете команде вручат кубки и дипломы.

Торжественное открытие запланировано на 10 часов 3 февраля, начало соревнований - в 10 часов 20 минут. В воскресенье соревнования начнутся в 10 часов.

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