В Тюмени проведут конкурсы детского творчества тюркоязычных народов

| Фото: Центр татарской культуры | Фото: Центр татарской культуры

XXXIII областной и XXIV городской смотр-конкурсы детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы-2024" состоится в Центре татарской культуры 18 февраля. Они пройдут в рамках традиционного фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменской области", сообщают организаторы.

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений, музыкальных школ, эстетических и подростковых клубов, дворцов, центров детского творчества и детских домов Тюмени.

Всего будет шесть номинаций: вокально-хоровое творчество, инструментальное исполнительство, фольклор, народно-хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

Участие бесплатное, заявки отправляются по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.