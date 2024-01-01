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В Тюмени проведут конкурсы детского творчества тюркоязычных народов

Общество, 08:42 31 января 2024

Центр татарской культуры | Фото: Центр татарской культуры

XXXIII областной и XXIV городской смотр-конкурсы детского творчества тюркоязычных народов "Тан йолдызы-2024" состоится в Центре татарской культуры 18 февраля. Они пройдут в рамках традиционного фестиваля "Дни татарской культуры в Тюменской области", сообщают организаторы.

В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений, музыкальных школ, эстетических и подростковых клубов, дворцов, центров детского творчества и детских домов Тюмени.

Всего будет шесть номинаций: вокально-хоровое творчество, инструментальное исполнительство, фольклор, народно-хореографическое искусство, художественное слово, изобразительное и декоративно-прикладное творчество.

Участие бесплатное, заявки отправляются по ссылке.

Возрастное ограничение: 0+.

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# дети , Дни татарской культуры

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