В Тюмени подписали соглашение о развитии туризма с Северной Осетией

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Соглашение о сотрудничестве подписали глава Владикавказа Вячеслав Мильдзихов и глава Тюмени Руслан Кухарук. В документе прописаны намерения и планы по наращиванию туристического потенциала двух регионов, проведению совместных выставок, форумов и других мероприятий во всех сферах.

Об этом Руслан Кухарук написал в своих аккаунтах в соцсетях.

"Вячеслва Мильдзихов предложил, помимо многочисленных пунктов программы сотрудничества, провести в 2025 году дни городов Владикавказа в Тюмени, где будет продемонстрирован культурный и гастрономический потенциал Северной Осетии. Я уверен, что соглашение даст старт многим добрым проектам в нашем городе", - сказал он.

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

В администрации Тюмени в рамках обучающего модуля "Гостеприимные города" регулярно принимают коллег из других регионов России, делятся опытом в реализации различных проектов.

"На этой неделе мы принимаем четвертый поток, это управленческие команды из Смоленска, Великого Новгорода, Севастополя, Курска, Великого Устюга и Владимира. Организаторами проекта являются Министерство экономического развития России, государственная корпорация "ВЭБ.РФ" и Школа управления Сколково", - уточнил Кухарук.

Участники программы познакомятся с достопримечательностями Тюмени, успешными муниципальными программами и инициативами горожан.