Мошенники выманили у жителя Тюменской области 300 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В дежурную часть отдела полиции Уватского района поступило сообщение от 38-летнего местного жителя, который рассказал, что перевел неизвестным лицам 300 тыс. рублей. Злоумышленники обманом завладели профилем мужчины на портале Госуслуг и убедили его перевести деньги на "безопасный" счет.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, сначала потерпевшему поступил звонок якобы от оператора сотовой связи, который сообщил о необходимости продления договора по обслуживанию. Мужчина согласился пройти процедуру путем отправки данных по договору через портал Госуслуг. Продиктовав секретный код из SMS, он увидел, что его личный кабинет на портале заблокирован.

Далее собеседница сообщила жертве, что получила доступ к персональным данными потерпевшего и сможет использовать их в личных целях. Затем потерпевшему пришло SMS с номером службы поддержки, на который необходимо позвонить в случае проблем со входом на портал.

По указанному номеру ему ответила девушка, которая представилась сотрудником службы поддержки. Она сообщила, что, завладев данными, злоумышленники смогут снять с его личных счетов денежные средства.

Она убедила мужчину перевести накопления через банкомат на "безопасный" счет. Он направился к банкомату и несколькими операциями перевел 300 тыс. рублей. Придя домой, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".