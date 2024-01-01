Тюменских студентов приглашают на всероссийскую олимпиаду по фронтенду

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Реальные задачи по созданию веб-интерфейсов будут решать студенты вузов и колледжей Тюмени на олимпиаде по фронтенду. Победители получат приглашение на работу или стажировку от ведущих работодателей в IТ-сфере России.

HTML Academy, "Яндекс" и ИТМО объявили о приеме заявок на первую всероссийскую олимпиаду по фронтенду, которая пройдет онлайн 18 февраля.

Для решения задач олимпиады потребуются навыки разработки на чистых HTML, CSS, JavaScript, адаптивной верстки с учетом переполнения. Помимо этого, необходимы навыки использования готовых сборок и инструментов автоматизации.

Заявку на участие в олимпиаде можно подать на официальном сайте по 17 февраля включительно. Участие бесплатное, сообщают организаторы.