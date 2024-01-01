Короткометражки о пожарной безопасности начнут показывать в кинотеатрах Тюменского района
Организовать показ коротких роликов, направленных на пропаганду пожарной безопасности среди населения, рекомендовал начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян главе Тюменского района Ользе Зиминой во время встречи в муниципалитете. Видеоматериалы планируют транслировать перед сеансами в четырех кинозалах Тюменского района.
На встрече обсудили ряд вопросов: территории, подверженные угрозам распространения лесных пожаров, создание и обустройство минерализованных полос. Хачатрян отметил важность оперативного взаимодействия районных и региональных структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вопрос пожарной осведомленности жителей является первостепенной задачей для администрации Тюменского района. В муниципалитете оборудуются учебно-консультационные пункты, где людям разъясняют правила пожарной безопасности и порядок действий в случае возникновения ЧС.
Руководитель регионального МЧС представил главе района нового начальника муниципального отдела надзорной деятельности Анатолия Деева. "Я позитивно настроен на предстоящую работу. В районе есть сложные напряженные участки. Наша основная цель – обеспечить безопасность населения Тюменского района", - сказал Деев.