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Короткометражки о пожарной безопасности начнут показывать в кинотеатрах Тюменского района

Общество, 08:56 31 января 2024

vk.com/rayontyumenskiy | Фото: vk.com/rayontyumenskiy

Организовать показ коротких роликов, направленных на пропаганду пожарной безопасности среди населения, рекомендовал начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян главе Тюменского района Ользе Зиминой во время встречи в муниципалитете. Видеоматериалы планируют транслировать перед сеансами в четырех кинозалах Тюменского района.

На встрече обсудили ряд вопросов: территории, подверженные угрозам распространения лесных пожаров, создание и обустройство минерализованных полос. Хачатрян отметил важность оперативного взаимодействия районных и региональных структур в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

vk.com/rayontyumenskiy | Фото: vk.com/rayontyumenskiy

Вопрос пожарной осведомленности жителей является первостепенной задачей для администрации Тюменского района. В муниципалитете оборудуются учебно-консультационные пункты, где людям разъясняют правила пожарной безопасности и порядок действий в случае возникновения ЧС.

Руководитель регионального МЧС представил главе района нового начальника муниципального отдела надзорной деятельности Анатолия Деева. "Я позитивно настроен на предстоящую работу. В районе есть сложные напряженные участки. Наша основная цель – обеспечить безопасность населения Тюменского района", - сказал Деев.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожарная безопасность

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