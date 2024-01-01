В регионах УФО с нарушителей взыскали 19, 7 млн рублей ущерба водным биоресурсам

| Фото: Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | Фото: Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

19,7 млн рублей составила сумма взысканий за ущерб водным биоресурсам в регионах Уральского федерального округа в 2023 году. Это на 5,9 млн рублей больше, чем годом ранее. У браконьеров изъяли 11 тыс. 99 орудий лова.

Такие данные привели на заседании Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Тюмени 30 января.

"В 2021 году руководство поставило задачу усилить выявление профессиональных браконьеров. Если брать данные за три года, то показатель выявления уголовно наказуемых деяний вырос практически в два раза", - рассказал заместитель руководителя Нижнеобского теруправления Росрыболовства Мурад Алиев.

Самая большая партия браконьерского улова была задержана в Югре. Местный житель перевозил в машине 2,5 тыс. экземпляров стерляди и шесть нельмы. Ущерб от незаконной добычи превысил 11 млн рублей.

Оксана Корнеенкова