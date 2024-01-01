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Новые занятия на гибкость и выносливость проводят для тюменских студентов-медиков

Общество, 17:23 30 января 2024

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Новые методики развития физических способностей студентов представили специалисты кафедры физической культуры и спорта Тюменского медицинского университета. Ряд упражнений связан с развитием выносливости и гибкости, сообщает вуз.

Кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой Наталья Бочкарникова отметила, что гибкость необходима для поддержания оптимального состояния суставов и профилактики их заболеваний, а также травматизма. На профилактику травматизма направлено и развитие ловкости. Выносливость – определяющее качество для сохранения функционального состояния сердечно-сосудистой системы, развитие силы мышц способствует укреплению осанки. Будущим врачам необходимо знать, какими способами и средствами развивать и поддерживать эти качества для здоровья, считает она.

Преподаватели провели десять занятий. Участники овладели новыми эффективными формами и практиками обучения физической культуре студентов-медиков.

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