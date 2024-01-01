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В регионах УФО объем добычи рыбы снизился на 9,9 % в 2023 году

Общество, 15:32 30 января 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 9,9 % снизился объем вылова рыбы в регионах Уральского федерального округа в 2023 году. Предприятия выловили за год 23 тыс. 280 тонн биоресурсов. Снижение связано с изменением климатических условий.

Об этом рассказал начальник отдела контроля воспроизводства водных биоресурсов и регулирования рыболовства Сергей Хасанов на заседании Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Тюмени 30 января.

"Для рыбоводов 2023 год был неудачным – низкий уровень воды, высокая температура негативно отразились на результатах рыбоводной деятельности", - подчеркнул он.

В 2023 году подписано 172 договора пользования биологическими ресурсами, на которые не устанавливается лимит. Это на 32 % больше чем в 2022 году.

Вместе с тем уменьшился из-за аномально жаркого лета и объем на аквафермах - до 3 тыс. 688 тонн в 2023 году с 5 тыс. 427 в 2022 году. Тем не менее желающих выращивать рыбу стало больше. За год с рыбоводами подписали 80 договоров. Общая площадь участков акваферм составляет 26,3 тыс. га.

Оксана Корнеенкова

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# аквакультура , Росрыболовство , рыбоводство

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