Инклюзивный детский центр откроют в Тюмени в районе экопарка "Затюменский"

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Инклюзивный центр для детей откроют в здании бывшего пансионата им. Оловянникова по ул. Барнаульской в районе экопарка "Затюменский" осенью 2024 г. Проект реализует тюменский застройщик – компания "ТИС".

Как рассказали информационному агентству "Тюменская линия", объем инвестиций составит более 90 млн рублей. В старом пансионате уже заменили крышу, установили окна и лестницы, смонтировали лифтовую шахту.

"Открыть центр планируем осенью. В нем дети и их родители смогут получать услуги прикладного анализа поведения, нейропсихологической коррекции и канистерапии — реабилитации с привлечением собак. Также в центре будут работать преподаватели по рисованию, танцам и музыке, откроется бассейн", - уточнили в компании.

Бассейн размером 6 на 3,5 метров станет местом реализации методики абилитации. Для ее внедрения пригласят специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Также в планах застройщика провести благоустройство территории у пансионата, а это 2 тыс. 500 кв.метров, она станет частью экопарка "Затюменский". Компания займется озелением, установкой малых архитектурных форм.

Анжела Лебедева