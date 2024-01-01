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Об интеграции нейросетей в бизнес расскажут тюменцам на практикуме

Общество, 17:01 31 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Практикум "Нейросети в бизнесе: современный путь к успеху" пройдет в Тюмени 1 и 2 февраля. Начало мероприятия в 10 часов по адресу: ул. Грибоедова, 2, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Участники узнают, как эффективно работать с искусственным интеллектом, делегируя рутинные задачи и экономя свое драгоценное время. Поймут алгоритмы, благодаря которым можно получать от искусственного интеллекта способы решения задач.

"Прямо на практикуме вы создадите собственных ИИ-ассистентов, способных выполнять до 80 % рутинных задач. Вы сможете анализировать данные, формировать отчеты за несколько минут без особых усилий. Помните, что для тех, кто исследует возможности нейросетей, это открывает безграничные перспективы", - отмечают организаторы.

Регистрация на практикум проходит по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+

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# бизнес , нейросеть

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