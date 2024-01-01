Движение на 74 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе перекроют ночью 30 января

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение на 74 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе перекроют ночью 30 января. На участке с 23 часов до 23 часов 30 минут будут проводиться работы по монтажу конструкций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также движение будет остановлено 31 января с 00 часов 30 минут до 01 часа.

Водителей просят обращать внимание на дорожные указатели.