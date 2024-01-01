  • 30 января 202430.01.2024вторник
  • USD89,6090
    EUR96,9777
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Движение на 74 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе перекроют ночью 30 января

Общество, 20:37 30 января 2024

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Движение на 74 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе перекроют ночью 30 января. На участке с 23 часов до 23 часов 30 минут будут проводиться работы по монтажу конструкций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Также движение будет остановлено 31 января с 00 часов 30 минут до 01 часа.

Водителей просят обращать внимание на дорожные указатели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ГИБДД , дорожная безопасность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:37 30.01.2024Движение на 74 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе перекроют ночью 30 января
19:39 30.01.2024Будущее проекта "Россия – Моя история" обсудили на ВДНХ
18:18 30.01.2024Наталья Денисова: тюменский махровый ковер – это про семью и понимание
18:07 30.01.2024Тюменцы могут выбрать гимн делегации области на Всемирный фестиваль молодежи