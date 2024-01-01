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В Тюмени перекроют участок Рощинского шоссе из-за "Лыжни России"

Общество, 12:25 31 января 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Участок ул. Рощинское шоссе от дома № 2, корпус 13 до дома № 2, корпус 16 в Тюмени закроют для транспорта в связи с проведением XLII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Ограничения введут 10 февраля с 6 часов 30 минут до 14 часов, сообщает городская администрация.

Также возможны ограничения в движении на участке ул. Л. Толстого от ул. Флотской до ул. Ямской, и на участке ул. Ямской от ул. Л. Толстого до транспортной развязки на Обходе города Тюмени.

Объехать перекрытие участки дороги можно по ул. Ямской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать Правила дорожного движения РФ.

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# Лыжня России , ограничение движения

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