Тюменские врачи помогли незрячему пациенту с новообразованиями на кистях рук

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи ОКБ №2 в Тюмени помогли незрячему пациенту с множественными новообразованиями на кистях рук вернуться к рабочей деятельности. Мужчина работает массажистом, а руки не только помогают ему в бытовой и рабочей деятельности, но и являются органом осязания.

Чтобы уточнить точную локализацию разрыва межкостной связки и размеры синовиальных кист мужчине сделали МРТ. Это позволило поставить точный диагноз — повреждение ладьевидно-полулунной связки в кистевом суставе и множественные тыльные ганглии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Пациенту провели операцию. Теперь его ждет реабилитационный период, который должен способствовать полному восстановлению стабильности и функции сустава.