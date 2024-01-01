  • 31 января 202431.01.2024среда
  • USD89,2887
    EUR96,7895
  • В Тюмени -9..-11 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские врачи помогли незрячему пациенту с новообразованиями на кистях рук

Общество, 12:47 31 января 2024

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Врачи ОКБ №2 в Тюмени помогли незрячему пациенту с множественными новообразованиями на кистях рук вернуться к рабочей деятельности. Мужчина работает массажистом, а руки не только помогают ему в бытовой и рабочей деятельности, но и являются органом осязания.

Чтобы уточнить точную локализацию разрыва межкостной связки и размеры синовиальных кист мужчине сделали МРТ. Это позволило поставить точный диагноз — повреждение ладьевидно-полулунной связки в кистевом суставе и множественные тыльные ганглии, сообщает областной департамент здравоохранения.

Пациенту провели операцию. Теперь его ждет реабилитационный период, который должен способствовать полному восстановлению стабильности и функции сустава.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ОКБ №2 , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:42 31.01.2024От юных тюменских писателей ждут работы на конкурс "Солнечные страницы детства"
12:58 31.01.2024Более 15 тонн прессованных обрезков и скрап из пластмасс не пропустили в Россию тюменские таможенники
12:47 31.01.2024Тюменские врачи помогли незрячему пациенту с новообразованиями на кистях рук
12:36 31.01.2024Почти три тысячи бюджетных мест откроют в ТИУ на бакалавриат, специалитет и магистратуру