Тюменцы впервые напишут астрономо-геодезический диктант

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый всероссийский астрономо-геодезический диктант пройдет в Тюмени 10 февраля. Участвовать в нем смогут все желающие независимо от уровня подготовки и образования, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Проверить свои знания жители города смогут в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Для этого необходимо выбрать удобное время и пройти обязательную регистрацию. Отметим, она заканчивается за три часа до начала диктанта: регистрация на 11 пройдет по ссылке, на 13 часов – по ссылке, на 15 часов – по ссылке.

Количество мест ограничено. Максимальное количество участников в каждой группе - 50 человек.

Отметим, с 7 по 10 февраля всероссийский астрономо-геодезический диктант будет проходить еще в нескольких городах России. Он проводится по инициативе Российского Астрономо-геодезического объединения, в Тюмени организатором выступила руководитель студии астрономии детского центра "Контакт" Ольга Маркова при поддержке "Движения Первых".

"У диктанта важная миссия – он акцентирует внимание населения к астрономическим знаниям как основе патриотического воспитания на примерах конкретных людей, которые оставили след в отечественной истории и науке. Участники диктанта смогут проверить свои знания по астрономии на очных площадках и примут участие в совместных наблюдениях небесных объектов при условии хорошей погоды. Мы ждем всех желающих с шести лет. Диктант интересный, пройдет в формате викторины. Продолжительность его составит 45 минут", - рассказала Ольга Маркова.

По завершении диктанта состоится разбор заданий. Всем участникам на электронный адрес будет отправлен сертификат с итоговым результатом. Каждый сертификат имеет уникальный номер, с помощью которого организаторы разыграют призы. Розыгрыш пройдет 12 февраля в сообществе Наука PROкосмос во ВКонтакте.