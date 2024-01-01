Имитацию патрульных автомобилей ДПС установили на двух участках в Тюменской области

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Шериф-балки установили на двух потенциально опасных участках региональных дорог в Тюменской области - в с. Маранка Ярковского района и на автодороге Тобольск - Байкара - Курья.

Как сообщает Главное управление строительства региона, на этих участках наблюдается высокая интенсивность движения автомобилей и пешеходов.

Устройства, имитирующие проблесковые маячки патрульного автомобиля ДПС, дисциплинируют участников дорожного движения, снижая риск возникновения ДТП.

Напомним, практику установки шериф-балок ввели в 2023 году, они были смонтированы на 26 участках. Специалисты отмечают, что водители концентрируют внимание при виде сине-красных маячков и не допускают нарушений.