Тюменцам расскажут о моде Средневековья в музее Словцова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О моде Средневековья поговорят в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках работы открытого лектория 1 февраля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ТюмГУ Дмитрий Байдуж расскажет, справедливо ли Средневековья считают временем культурной стагнации, всегда ли существовала мода и как ими признаками она обладала.

Отметим, лекции по истории, искусству, технологиям, краеведению преподаватели тюменских вузов, музейные сотрудники, представители бизнеса проводят в музее каждый четверг в 18 часов.

Подробности по телефону 8 (3452) 45-35-90.

Возрастное ограничение: 12+.