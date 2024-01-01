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Тюменцам расскажут о моде Средневековья в музее Словцова

Общество, 16:49 31 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О моде Средневековья поговорят в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в рамках работы открытого лектория 1 февраля, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ТюмГУ Дмитрий Байдуж расскажет, справедливо ли Средневековья считают временем культурной стагнации, всегда ли существовала мода и как ими признаками она обладала.

Отметим, лекции по истории, искусству, технологиям, краеведению преподаватели тюменских вузов, музейные сотрудники, представители бизнеса проводят в музее каждый четверг в 18 часов.

Подробности по телефону 8 (3452) 45-35-90.

Возрастное ограничение: 12+.

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# Музейный комплекс им , образование , Словцова

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