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Жительницы Тюмени могут бесплатно обследоваться 2 февраля

Общество, 17:23 01 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Профилактическая акция "Здоровье, доступное каждой" состоится в Тюмени в многопрофильном консультативно-диагностическом центре 2 февраля.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, консультацию и осмотр будут вести гинеколог, дерматовенеролог, онколог, эндокринолог и врач УЗИ.

При наличии показаний врач направит на дополнительные обследования: УЗИ малого таза, молочной железы, щитовидной железы и лабораторные исследования. В случае отклонения результатов обследования от нормы специалист запишет на консультацию к онкологу.

Всем обратившимся сообщат результаты исследования по телефону.

Для участия необходимо предварительно записаться в регистратуре центра или по телефону: +7 (3452) 561-240. По записи тюменок примут с 8 до 13 часов 30 минут по адресу: ул. Мельникайте, 117.

При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

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