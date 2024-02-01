Жительницы Тюмени могут бесплатно обследоваться 2 февраля
Профилактическая акция "Здоровье, доступное каждой" состоится в Тюмени в многопрофильном консультативно-диагностическом центре 2 февраля.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, консультацию и осмотр будут вести гинеколог, дерматовенеролог, онколог, эндокринолог и врач УЗИ.
При наличии показаний врач направит на дополнительные обследования: УЗИ малого таза, молочной железы, щитовидной железы и лабораторные исследования. В случае отклонения результатов обследования от нормы специалист запишет на консультацию к онкологу.
Всем обратившимся сообщат результаты исследования по телефону.
Для участия необходимо предварительно записаться в регистратуре центра или по телефону: +7 (3452) 561-240. По записи тюменок примут с 8 до 13 часов 30 минут по адресу: ул. Мельникайте, 117.
При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис, СНИЛС.