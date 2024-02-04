Тюменцам предлагают освоить шрифт Брайля

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Выставка и интерактивная площадка "Чудесное шеститочие" работают в Специальной библиотеке для слепых в Тюмени. Проекты реализуют к юбилею французского тифлопедагога Луи Брайля. Его систему письма и чтения для незрячих людей уже 200 лет используют во всем мире, сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

"Шрифт Брайля – это вспомогательная языковая система, своеобразный шифр, с помощью которого незрячий человек может прочитать и написать любой текст, пользоваться интернетом с помощью брайлевского дисплея, а также облегчить себе ориентирование в пространстве благодаря тактильным табличкам и этикеткам. На историко-биографической выставке "Гений, подаривший незрячим мир" представлены приборы для письма и чтения по Брайлю. Например, печатная машинка и современный дисплей для печати брайлевским шрифтом", – рассказала руководитель Специальной библиотеки для слепых Светлана Волхонцева.

Для записи символов шрифта Брайля нужны особые письменные принадлежности – прибор и грифель. Их разработал и предложил когда-то сам незрячий Брайль. С некоторыми усовершенствованиями они используются до сих пор. Главной особенностью шрифта является то, что писать следует справа налево, затем переворачивать лист и читать написанное слева направо.

На площадке посетители увидят различные модификации брайлевских приборов из металла и ударопрочного пластика, разборную брайлевскую азбуку-колодку, тетради и блокноты для письма по Брайлю, взрослые и детские грифели, рельефно-графическое пособие "Азбука в картинках". Гостям библиотеки покажут необычный прибор с дополнительной рамкой для удобства проверки и исправления написанного, предоставленный читателем библиотеки. Зрячим людям предложат тёмные повязки на глаза и специальные задания.

Интерактивная локация "Чудесное шеститочие" позволит каждому посетителю Специальной библиотеки попробовать освоить зеркальное письмо незрячих людей, трудность в овладении которым преодолевается постоянной тренировкой. Площадка памяти Брайля будет работать до конца февраля.

Возрастное ограничение: 6+