Жителям Тюменской области предлагают подкормить мигрирующих косуль

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Стада косуль все чаще стали замечать жители Тюменской области нынешней зимой. Эти животные – постоянные обитатели региона. Трогать их не нужно. Но можно помочь с подкормкой и прокладыванием для них троп.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" в Госохотдепартаменте Тюменской области.

"Людям не нужно косуль пугать, гонять, фотографировать. Как можно меньше доставлять им беспокойства. Если они хотят как-то поучаствовать в их жизни, то нужно выйти на наших инспекторов, которые есть в каждом районе области. Поучаствовать в прокладке троп для животных, либо доставить им кормовые веники", - уточнили специалисты ведомства.

Для людей косули безопасны. Сейчас у них сложный период – глубоко снежная зима, наст препятствуют их передвижению, поэтому довольно часто они выходят к дорогам. Здесь их также привлекает соль, она необходима им для поддержания здоровья.

"Они как пришли, так и уйдут в свою среду обитания, в свой ареал. Те, кто мигрировал в наш регион, все равно вернутся домой. Косули не относятся к краснокнижным животным, это охотничий ресурс. Но охота на них пока не разрешена", - отметили в региональном Госоходепартаменте.

Общую численность косуль ведомство подведет в апреле 2024 г. По итогам прошлогоднего мониторинга известно, что самое большое количество этих парнокопытных живет в Абатском районе, примерно 1300 особей.

Выйти на инспекторов охотдепартамента можно на официальном сайте.

Это стадо косуль замечено сегодня в Исетском районе у с. Рафайлово.

Анжела Лебедева