Сбер обновит 12 офисов в городах и населенных пунктах Тюменской области

| Фото: ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

В 2024 году Сбер модернизирует 12 своих отделений в Тюменской области. Обновленные офисы появятся в Тюмени, Тобольске, а также в таких крупных населенных пунктах региона, как Абаткое, Сладково, Армизонское, Туртас и Демьянка.

Сейчас в Тюмени работает 5 отделений Сбера нового формата, 3 из них открылись в 2023 году.

В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний* — партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.

Ещё одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Модернизацию офисов Сбера мы осуществляем для обеспечения комфорта и удобства наших клиентов, а также для повышения доступности финансовых услуг и нефинансовых сервисов для жителей городов и районных центров. Мы получаем положительную обратную связь от клиентов, которые уже побывали в обновленных офисах, и понимаем, что движемся в правильном направлении. Поэтому в наступившем году работа по переформатированию и модернизации офисов банка в Тюменской области будет продолжена".

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