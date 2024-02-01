  • 1 февраля 20241.02.2024четверг
  • В Тюмени -12..-14 С 1 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Сбер обновит 12 офисов в городах и населенных пунктах Тюменской области

Общество, 18:49 01 февраля 2024

ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

В 2024 году Сбер модернизирует 12 своих отделений в Тюменской области. Обновленные офисы появятся в Тюмени, Тобольске, а также в таких крупных населенных пунктах региона, как Абаткое, Сладково, Армизонское, Туртас и Демьянка.

Сейчас в Тюмени работает 5 отделений Сбера нового формата, 3 из них открылись в 2023 году.

В модернизированных офисах проведен ремонт и изменена цветовая гамма на натуральные оттенки серого, бежевого и зеленого цветов. В отделениях появились интерактивные детские зоны и коворкинги, где есть возможность зарядить телефон, пообщаться и выпить кофе.

В новых офисах можно не только получить финансовые услуги, но и приобрести небанковские продукты компаний* — партнёров Сбера. Например, в зоне SberDevices доступны для тестирования и покупки устройства для умного дома Sber: лампы и розетки, музыкальная колонка SberBoom, ТВ-приставка SberBox и другая аппаратура.

Ещё одна новинка: в большинстве офисов теперь оборудованы пункты выдачи заказов, где можно получить или отправить посылку с помощью СберЛогистики, забрать покупку из Мегамаркета, и даже примерить заказанную через маркетплейс одежду.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Модернизацию офисов Сбера мы осуществляем для обеспечения комфорта и удобства наших клиентов, а также для повышения доступности финансовых услуг и нефинансовых сервисов для жителей городов и районных центров. Мы получаем положительную обратную связь от клиентов, которые уже побывали в обновленных офисах, и понимаем, что движемся в правильном направлении. Поэтому в наступившем году работа по переформатированию и модернизации офисов банка в Тюменской области будет продолжена".

Реклама

erid: 2VtzqwQkaAB, ПАО Сбербанк

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:21 01.02.2024Тюменцы исполнили гимн России с Владимиром Путиным на съезде "Движения первых"
19:49 01.02.2024Тюменская область в топ-5 по использованию курса по профориентации "Россия — мои горизонты"
19:32 01.02.2024Кластер "Медицинский город" представят на стенде Тюменской области на ВДНХ
18:49 01.02.2024Сбер обновит 12 офисов в городах и населенных пунктах Тюменской области