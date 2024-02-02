  • 2 февраля 20242.02.2024пятница
  • В Тюмени -12..-14 С 2 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Приюты для животных включили в перечень СОНКО

Общество, 17:34 02 февраля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях" приняли в первом чтении депутаты Государственной думы. К СОНКО отнесут приюты для животных и организации, занятые проблемами материнства, отцовства и детства, сообщает Минэкономразвития РФ.

Это позволит им получать различную финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, предусмотренную действующим законодательством.

"Перечень социально ориентированных видов деятельности законопроектом действительно расширяется. Свое место среди СОНКО получат организации, работа которых направлена на устройство сирот в семьи, помощь бездомным животным, включая приюты для них", - сказал директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

Кроме того, предлагается расширить перечень данных, которые НКО должны раскрывать в интернете: к ним добавляется обязанность публиковать устав организации на информационном ресурсе Минюста России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# НКО , приют , собаки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:41 02.02.2024Центр стратегического развития “Сибирь” открыли в историческом здании Тюмени
20:07 02.02.2024Редкие и экспериментальные работы художников-авангардистов разных стран представлены в Тюмени
18:27 02.02.2024Концепцию благоустройства ул. Мельничной в Тюмени представили в новом пространстве
18:19 02.02.2024Круглосуточный телеканал "Урал 24" начал вещание во всех регионах УФО