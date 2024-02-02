Приюты для животных включили в перечень СОНКО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Законопроект о внесении изменений в ФЗ "О некоммерческих организациях" приняли в первом чтении депутаты Государственной думы. К СОНКО отнесут приюты для животных и организации, занятые проблемами материнства, отцовства и детства, сообщает Минэкономразвития РФ.

Это позволит им получать различную финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, предусмотренную действующим законодательством.

"Перечень социально ориентированных видов деятельности законопроектом действительно расширяется. Свое место среди СОНКО получат организации, работа которых направлена на устройство сирот в семьи, помощь бездомным животным, включая приюты для них", - сказал директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

Кроме того, предлагается расширить перечень данных, которые НКО должны раскрывать в интернете: к ним добавляется обязанность публиковать устав организации на информационном ресурсе Минюста России.