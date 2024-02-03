Машинно-тракторный парк сельхозпредприятий Тюменской области готов к весне на 80 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общая готовность машинно-тракторного парка Тюменской области в весенне-полевым работам составляет более 80%. В лидерах: Исетский и Уватский районы — 100%, Заводоуковский городской округ — 98%, Армизонский, Аромашевский, Юргинский, Ялуторовский, Ярковский районы — 90% и выше, сообщает региональный департамент АПК.

38 % тракторов, используемых в полевых работах, входят в линейку энергонасыщенных. Высокопроизводительных зерно- и кормоуборочных комбайнов в хозяйствах - более 70%. Почти 3000 единиц техники оборудованы навигационно – информационными системами. Все трактора, культиваторы, посевные комплексы к сезону уже приводят в порядок по строгому графику, отметили специалисты ведомства.

Сельхозпредприятия региона просчитали потребность в ГСМ. Им понадобится 22 тыс. 37 тонн дизельного топлива, 1 тыс. 461 тонн бензина, 524 тонн — моторного масла. Накопление начнется в феврале.

Современная техника в сельском хозяйстве может удивлять. Например, машины уже давно обладают собственным "зрением", в том числе ночным видением. Системы обрабатывают ночное изображение в режиме реального времени и выводят его на экран, что позволяет аграриям не терять драгоценное время при хорошей погоде и продолжать работы даже в темное время суток.

Кроме того, устанавливаемые в технике системы позволяют выстраивать карты-задания для автоуправления, идентифицировать транспортные средства по принципу "свой-чужой", обеспечивать замер намолота в каждой точке поля, создавать карты урожайности и влажности и многое другое.