Редкие и экспериментальные работы художников-авангардистов разных стран представлены в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку печатной графики "Авангард ХХ век" откроют для посещения в музейном комплексе им. Словцова 3 февраля. Около 50 литографий привезли в Тюмень из Санкт-Петербурга. Проект позволит жителям познакомиться с редкими произведениями, теми авторами, которые не на слуху.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила ведущий методист по музейно-образовательной деятельности учреждения Екатерина Соловьева.

"Для большинства посетителей, думаю, половина имен будет неизвестна. Более того, бывает так, что в российских музеях нет, в принципе, полотен каких-либо авторов, к примеру, Рене Магритта. Хотя это очень известный художник, он был популярен еще при жизни. Но во многих публичных музеях его работ нет. Все уже раскупили частные коллекционеры. Печатная графика позволяет познакомиться широкой публике с работами, которые, вероятно, встречались в интернете, сейчас их можно увидеть вживую", - пояснила Екатерина.

Выставка поделена на направления - абстрактное искусство, геометрическое искусство, сюрреализм, экспрессионизм. География проекта - от России, Франции, Германии, США до Гренландии, Японии и Вьетнама. Зрители увидят полотна Василия Кандинского, его переплетение музыки и красок. Сальвадора Дали - из серии "Божественная комедия". Три произведения бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта смогут оценить гости выставки – "Карт-бланш", "Декалькомания" и "Великая война".

Искусствовед Татьяна Бортко считает, что у жителей Тюмени появилась уникальная возможность познакомиться сразу с несколькими направлениями авангардного искусства и осмыслить их по-своему.

"Я люблю Хуана Миро – это ранний сюрреализм – за несколько детский, наивный подход. Еще нравятся работы Рене Магритта – его эксперимент с визуальным восприятием. А еще интересно, что в экспозиции представлено оптическое искусство Виктора Вазарели. Это опыты над восприятием", - рассказала она.

Авангардное искусство ХХ века подразумевает под собой эксперименты разного рода. Художники выражали себя, искали единомышленников, хотели быть первыми, открывали для себя новые методы, виды искусства. В авангарде можно найти то, что зацепит, в нем большое количество разного, считает экскурсовод Екатерина Соловьева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мне, внезапно для себя, понравилась серия работ "Папка мира". Они весьма минималистичны. Это работы художников, которые в Америке продавали свои произведения, чтобы вырученные средства направляли в фонды, которые занимались антивоенной агитацией. Выступали против затянувшейся войны во Вьетнаме. Для американского общества в то время это было актуально. Меня это зацепило", - поделилась Екатерина.

Выставка работает с 3 февраля до 5 мая 2024 г. Групповые экскурсии будут проходить по пятницам, субботам, воскресеньям в 18 часов. Цена билета: от 200 до 350 рублей.

Возрастное ограничение: 12+.

Анжела Лебедева