Ремесленникам Тюменской области помогут с продвижением продукции

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплексная программа поддержки ремесленничества "ЗДЕСЬ" стартовала в Тюменской области. Выездные семинары пройдут в Тюмени, Тобольске, Нижнетавдинском, Юргинском и Ярковском районах, сообщает региональный инфоцентр со ссылкой на организаторов.

Образовательные мероприятия пройдут как в онлайн и в офлайн-форматах. Участникам расскажут о: ремесленном предпринимательстве, маркетинге, продвижении услуг в социальных сетях, предметной фотосъемке изделий.

Записи лекций будут доступны всем желающим на сайте. Контакты: +7 905-821-24-55, Альфия Кабирова.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.