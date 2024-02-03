Ремесленникам Тюменской области помогут с продвижением продукции
Общество, 11:57 03 февраля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Комплексная программа поддержки ремесленничества "ЗДЕСЬ" стартовала в Тюменской области. Выездные семинары пройдут в Тюмени, Тобольске, Нижнетавдинском, Юргинском и Ярковском районах, сообщает региональный инфоцентр со ссылкой на организаторов.
Образовательные мероприятия пройдут как в онлайн и в офлайн-форматах. Участникам расскажут о: ремесленном предпринимательстве, маркетинге, продвижении услуг в социальных сетях, предметной фотосъемке изделий.
Записи лекций будут доступны всем желающим на сайте. Контакты: +7 905-821-24-55, Альфия Кабирова.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.